Турнир по настольному теннису среди школьников прошел в Ленинском округе

В Ленинском округе прошли соревнования по настольному теннису. Участвовали восемь команд из местных школ, а победу одержали спортсмены из Видновской гимназии.

На базе Видновской школы состоялись соревнования в рамках 56-й спартакиады школьников Ленинского городского округа. В них приняли участие восемь команд, представляющих разные школы округа. Победителем турнира стала команда Видновской гимназии. В своем обращении начальник отдела физической культуры и спорта Ольга Перминова отметила высокий уровень подготовки участников и подчеркнула, как важно для молодежи развивать физическую форму и стремиться к новым достижениям.

Соревнования проводились по олимпийской системе с утешением, что позволило командам, не попавшим в финал, продолжить участие. В составе каждой команды было от двух до четырех человек. Второе место завоевала команда Видновской школы № 7, а третьими стали школьники из Бутовской школы № 1. Все участники были награждены медалями, а победители получили кубок.

Кроме того, в Видновской школе № 7 прошло первенство Ленинского округа по настольному теннису, в котором участвовали 54 спортсмена и семь команд. Победителями стали теннисисты из города Видное, второе место заняли спортсмены из поселка Совхоза им. Ленина, а третье место — у команды из села Молоково.

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