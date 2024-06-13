Соревнования по мотокроссу прошли в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Традиционный турнир по мотокроссу имени Анатолия Олейникова провели в Химках. Состязания состоялись на трассе Старбеево.

Свыше 20 спортсменов боролись за победу в турнире. Участники соревновались в эстафетах по три человека. Призовые места заняли воспитанники тренера Андрея Бурдакова секции Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина.

Победила команда мотогонщиков Михея Макеева, Андрея Жукова и Никиты Гужвы. Второе место заняли Александр Новиков, Дмитрий Панченко и Ярослав Зотов. Бронзу заслужили Арсений Секирин, Михаил Краснокутский и Тимофей Абрамов.

«Наши спортсмены вновь радуют своими результатами! Первое место на соревнованиях такого масштаба — это очень достойный результат! Поздравляю ребят с победой и желаю достижения новых высот!», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Напомним, что ранее ученики «Интеграла» выступали от Химок в Первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. Спортсмены получили две золотые и бронзовую медали.

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