Зрелищные состязания провели на стадионе технических видов спорта в Химках. Турнир по мотокроссу дополнила лекция на важную историческую тему.

Участниками окружных соревнований стали более 50 спортсменов — как новички, так и профессионалы. К мероприятию также присоединились президент Федерации спортивной борьбы муниципалитета Игорь Панчук, член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк, лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

«От всей души поздравляю спортсменов и наставников. Вы продемонстрировали невероятный спортивный дух, мужество и стремление к победе. Мотокросс — это не только зрелищный и захватывающий вид спорта, но и отличная возможность для молодежи проявить себя», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Для участников также провели лекцию на тему освобождения Бреста в 1944 году.

«День освобождения Бреста — это напоминание о цене, которую заплатили наши деды и прадеды за мир и свободу. Наш долг — помнить об этом подвиге, передавать правдивую историю будущим поколениям и бороться с любыми попытками ее искажения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.