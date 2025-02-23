Соревнования по мотокроссу и суперэндуро прошли в Серпухове

В деревне Васильевское ярко и зрелищно отпраздновали День защитника Отечества. На территории спортивного комплекса «Красные крылья» прошли захватывающие соревнования на Кубок «Я Лидер» по мотокроссу и суперэндуро.

Ежегодно сюда съезжаются более 200 участников, объединенных страстью к скорости и стремлением к победе. Спортивная школа «Зубренок» подготовила для гонщиков сложные и интересные трассы, которые стали настоящим испытанием на выносливость, мастерство и силу характера.

Эти соревнования — не просто гонка, а настоящее испытание, где каждый участник может почувствовать вкус триумфа, преодолев трудности и обойдя сильных соперников. Огромную роль сыграла поддержка зрителей: их бурные аплодисменты и эмоциональные возгласы создавали атмосферу настоящего праздника.