Соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу прошли в Серпухове

Спортивное мероприятие состоялось 5 сентября в деревне Васильевское. Состязания на Кубок «Красные крылья» собрали свыше 300 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки.

Турнир объединил как юных райдеров, впервые севших за руль 65-кубовых мотоциклов, так и настоящих мастеров, выступающих в престижных классах «Open» и «Хобби».

Особый интерес зрителей вызвал кантри-кросс, где были предусмотрены отдельные зачеты для юниоров, женщин, а также «Богатырей» и «Бизнес-класса».

Кульминацией мероприятия стал часовой заезд на выносливость — борьба на трассе шла до последней минуты, а выиграли те, кто смог сохранить концентрацию при предельных нагрузках.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что турнир традиционно организуется совместно со спортивной школой «Зубренок» при поддержке Министерства спорта Московской области.