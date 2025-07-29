Соревнования по многоборью прошли в Солнечногорске

На стадионе «Металлург» состоялись состязания по многоборью для мужчин старше 18 лет под названием «Заряженные спортом». Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: рывке гири, метании мяча, прыжках в длину с места, подтягиваниях и беге на 100 метров.

Андрей Виннер показал лучший результат сразу в нескольких дисциплинах: 70 рывков гири, бросок мяча на 42,5 метра и 24 подтягивания. Второе место занял Роман Селиванов, проявивший себя в прыжках и спринте. Бронзовую медаль получил Иван Румянцев, продемонстрировавший отличную выносливость.

«Многоборье „Заряженные спортом“ — спортивное состязание, наполненное силой, здоровьем и единством. Это отличная возможность интересно и полезно провести время, испытать себя, а главное — надолго зарядиться энергией и позитивом», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Победителями в отдельных дисциплинах стали: Андрей Виннер, который занял первое место в рывке гири (70 подъемов), метании мяча (42,5 метров) и подтягиваниях (24 раза). Роман Селиванов также показал выдающиеся результаты, став первым в прыжках в длину с места (2,45 метров) и победив в беге на 100 метров (13,54 секунд). Вторые места заняли Элчин Ализаде в рывке гири (49 раз), Роман Селиванов в метании мяча (38 метров) и Иван Румянцев в подтягиваниях (21 раз). Тройку призеров замкнули Иван Румянцев в рывке гири (40 раз), Саркис Алан в метании мяча (34,5 метров) и Никита Кудинов в прыжках (2,30 метров) и беге на 100 метров (14,26 секунд).