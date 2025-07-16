Соревнования по многоборью кинологов прошли на базе Щелковского колледжа с 7 по 12 июля. Впервые на старт вышли не только сотрудники органов правопорядка, но и гражданские специалисты из разных регионов страны. С какими рисками столкнулись участники и что оказалось главным для победы — в сюжете 360.ru .

На площадке отрабатывали задержание, охрану и конвоирование. Не обошлось и без ранений в судейском составе, собака промахнулась мимо экипировки. Такие инциденты случаются даже с опытными кинологами.

«Эта работа, она связана с рисками, потому что собака может прокусить, случайно в открытую часть тела попасть. Но в основном, когда они попадают, то тут же все понимают и переключаются на снаряжение», — рассказал помощник судьи Сергей Зверев.

Победительницей соревнований стала Татьяна Барыкова с питомицей Вишней. Они принимали участие в выступлениях второй раз и сумели занять высшую ступень пьедестала.

«Главное —понимать, что собака прежде всего партнер и друг, а потом уже рабочий инструмент. Больше контакта, больше игр, больше похвалы и ласки. Мячики, игрушки — все, что собака любит. Только так можно чего-то будет добиться. Ни силой, ни принуждением, а именно найти контакт через что-то хорошее», — поделилась Барыкова.

Событие стало подготовкой к масштабным соревнованиям. Уже в сентябре Москва и Подмосковье примут всероссийские межведомственные игры по служебно-прикладным видам спорта. Там за звание сильнейших поборются и кинологи.