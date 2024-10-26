Соревнования по мини-футболу среди школ прошли в Павловском Посаде

Школьники Павловского Посада поучаствовали в состязаниях по мини-футболу. Лучшей стала команда из лицея № 1.

Спортивные матчи прошли во Дворце спорта «Надежда». В них поучаствовали семь команд школьных спортивных клубов Павлово-Посадского городского округа.

Лучшей признали команду лицея № 1. Серебро — у ребят из местной гимназии. Третье место заняла команда Рахмановской школы.

Победители соревнований представят муниципалитет на региональном этапе.

Отметим, что матчи прошли в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Его реализует Ассоциация мини-футбола России с 2005 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

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