Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов спорта прошли в Серпухове

В состязаниях приняли участие мужчины и женщины старшего возраста, проявляющие интерес к здоровому образу жизни. Заезды в свободном стиле позволили участникам продемонстрировать индивидуальные техники и темпы катания.

По результатам были определены победители. Среди женщин на дистанции один километр первой стала Т. А. Ломасова, второй — Н. Б. Тверяхина, третьей — Н. А. Леонова. У мужчин на дистанции два километра лучший результат показал М. И. Никерин, серебро завоевал А. И. Михеев, бронзу — Н. М. Кулешов.

Проведение подобных состязаний является важным вкладом в укрепление здоровья ветеранов округа и развитие массового спорта.