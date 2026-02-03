Соревнования по лыжным гонкам прошли в Подольске
Пятый лыжный турнир памяти Подольских курсантов собрал в Дубровицах около 150 участников в возрасте от 11 лет и старше. За награды боролись воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
Почетными гостями и участниками состязаний стали военнослужащие климовской войсковой части 34608. Торжественную часть открыл военный оркестр: под звуки духовых инструментов прозвучал гимн Российской Федерации.
Лыжники соревновались на дистанциях 1, 2 и 3 километра. После заезда спортсмены могли согреться и подкрепиться: на территории работала полевая кухня. После успешного преодоления дистанции состоялась церемония награждения. Всем победителям и призерам вручили медали и грамоты.
Турнир на лыжероллерной трассе в парке «Дубровицкий лес» проводится с 2021 года. Организаторами выступают Благотворительный фонд имени Подольских курсантов, спортивная школа олимпийского резерва «Труд» при поддержке «Ассамблеи народов России», комитета по спорту и физической культуре администрации Подольска и Московской областной думы.