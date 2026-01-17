Соревнования по лыжным гонкам прошли в Балашихе

На Лисьей горе состоялись соревнования «Открытие лыжного сезона 2026». В гонках 17 января приняли участие дети и подростки разных возрастных категорий, показавшие лучшие результаты были награждены медалями.

Лыжные гонки прошли на трех дистанциях: 1; 2,5 и 5 километров. В первом забеге участвовали мальчики и девочки в возрасте 7-9 лет. На дистанцию 2,5 километров допускались дети с 10 до 12 лет, 5 километров — от 13 лет и старше.

Все участники получили медаль финишера. В каждой возрастной группе были проведены церемонии награждения.

По словам организаторов, соревнования прошли при благоприятных погодных условиях и подарили участникам положительные эмоции. Организаторами выступили спортивный комплекс «Союз» совместно с управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи.

В Балашихе также доступны две лыжные трассы в Ольгинском и Пестовском лесопарках для всех желающих.