Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Коломне 14 марта

Традиционные зимние спортивные соревнования по лыжным гонкам «Коломенская лыжня — 2026» состоятся в ближайшую субботу, 14 марта, в парке 50-летия Октября в Коломне. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие участники: в 10:00 будет дан старт детской лыжной гонке «Ладушки-оладушки».

В 10:40 начнется торжественная церемония открытия, а сразу после нее — начало стартов гонки «Коломенская лыжня». Соревноваться участники будут по группам согласно своей возрастной категории, в каждой определят победителей и призеров.

Напомним, в обновленном парке 50-летия Октября в этом сезоне работает самая протяженная профессиональная лыжня в Коломне — ее длина составляет 3800 метров. Соревнования «Коломенская лыжня» впервые пройдут на этой новой трассе. Вход для болельщиков в зону проведения стартов — свободный, без возрастных ограничений.