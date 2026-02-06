Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Егорьевске 7 февраля

В субботу, 7 февраля, Егорьевск вновь станет центром спортивной жизни Подмосковья. На лыжной базе спортивной школы «Виктория» пройдет второй этап Открытого первенства муниципального округа по лыжным гонкам.

Традиционный турнир в этом году посвящен памяти спортивных деятелей — супругов Емельяновых. Организаторы подчеркивают открытый статус соревнований: выйти на дистанцию смогут не только профессиональные атлеты, но и все любители активного отдыха, независимо от уровня подготовки.

Для участников предусмотрена широкая сетка дистанций, рассчитанная на разные возрастные категории и физические возможности: детские и спринтерские забеги на один километр и 1,3 километра, дистанции средней сложности на два километра и три километра и серьезные испытания для выносливых лыжников на пять километров и 10 километров.

Начало регистрации, сбор участников и выдача стартовых номеров пройдет в 09:30. Торжественное открытие и старт первых забегов состоится в 11:00 по адресу: улица 1 Мая, лыжная база спортивной школы «Виктория».