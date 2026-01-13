Соревнования по лыжным гонкам для детей пройдут в Балашихе

Соревнования «Открытие лыжного сезона 2026» состоятся на Лисьей горе. Организаторы приглашают детей и подростков попробовать свои силы в лыжных гонках. Для участия доступны три дистанции: 1 км для ребят 7–9 лет, 2,5 км для возрастной группы 10–12 лет и 5 км для участников от 13 лет и старше.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал радость движения и дух здорового соперничества. Это праздник спорта для всей семьи», — отметили организаторы.

Участие возможно только после предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено сотней человек. Регистрация продлится до 16 января включительно. В день соревнований, с 9:00 до 11:00, в стартовом городке будет проходить выдача номеров. Для допуска к старту необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении, а также медицинскую справку установленного образца.