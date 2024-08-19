Соревнования по лыжероллерному спорту прошли в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Соревнования по лыжероллерному спорту в Дмитрове собрали 85 человек. Мероприятие посвятили памяти героев, погибших во время СВО.

На старте в Центре зимних видов спорта в Дмитрове вышли участники разного уровня подготовки — от любителей до профессионалов. Они представляли Дмитров, Яхрому, Павловский Посад, Сергиев Посад, Орехово–Зуево, Ивантеевку, Талдом, Электросталь, Зеленоград, Солнечногорск, Москву, Дубну, Мытищи и Красноармейск.

Церемонию награждения участников провел шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. В числе лучших оказались спортсмены из Дмитрова, завоевавшие восемь медалей: одну золотую, шесть серебряных и еще одну бронзовую. Так, победительницей стала Ульяна Красненкова, второе место заняли Андрей Сариков, Тимур Красненков, Алена Герасимова, Евгений Безруков, Иван Сурков, Мария Прудникова, а третьим к финишу пришел Сергей Сариков.

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