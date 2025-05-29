Соревнования по лыжероллерам прошли в Раменском

В Раменском городском парке состоялось открытое первенство муниципального округа по лыжероллерам, которое собрало более 170 участников разных возрастных категорий. Спортсмены из местной спортшколы «Олимп» завоевали призовые места.

В категории девушек 2011–2012 годов рождения на дистанции 2,5 километра серебряную медаль получила Анна Кирлик, преодолевшая дистанцию за пять минут 48,5 секунды. В младшей категории девушек 2013–2014 годов рождения первое место заняла Елизавета Тарануха, которая преодолела ту же дистанцию за пять минут 55,8 секунды.

Среди мальчиков 2015–2016 годов рождения на дистанции один километр вторым финишировал Кирилл Щербинин с результатом две минуты 59,1 секунды. В категории юношей 2009–2010 годов рождения на дистанции пять километров серебряным призером стал Руслан Стаханов временем 10 минут 27,8 секунды. В старшей возрастной группе мужчин, 1984–1993 годов рождения, на дистанции 7,5 километров бронзовую награду взял Андрей Щербинин.