Соревнования по ловле рыбы прошли в Подольске

В Подольске на территории рыболовного хозяйства «Коротыгино» прошли традиционные соревнования по рыбной ловле, в которых приняли участие пенсионеры, ветераны боевых действий, а также ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов. Мероприятие собрало 26 рыбаков.

По итогам соревнований среди женщин победу одержала Виктория Новикова из деревни Федюково, чей улов составил 1,2 килограмма. В мужской категории сложилась призовая тройка: первое место занял Петр Моисеенков с впечатляющим уловом в 8,26 килограмма, вторым стал Юрий Никанов из Дубровиц с результатом 6,4 килограмма, а третье место досталось Владимиру Богданову из поселка Кузнечики, поймавшему 5,41 килограмма рыбы.

Особое внимание уделили Сергею Васильеву из предприятия «ЗиО Подольск», который в свой день рождения выловил 3,7 килограмма рыбы.

Все участники получили не только бесценный соревновательный опыт, но и заряд позитивной энергии до следующих соревнований в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».