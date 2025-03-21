Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли среди спасателей в Щелкове

В Щелковском колледже прошел региональный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по спасению людей в ДТП». Участниками турнира стали 26 команд из пожарно-спасательных отрядов Московской области, спасательных центров и спецподразделений МЧС.
Команду ГКУ МО «Мособлпожспас» представляли Владимир Пискун, Никита Макеев, Дмитрий Гришнов и Денис Сиголаев. В рамках турнира спасателям предстояло как можно быстрее извлечь пострадавших из автомобиля и оказать им первую помощь.
Победителями среди команд ГУ МЧС по Московской области стали спасатели из Клина — они справились за 11 минут 32 секунды. Лучший результат в общем зачете показала команда «Мособлпожспас», выполнив задание за 11 минут 19 секунд без штрафов.
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