Соревнования по легкой атлетике среди работников МЧС прошли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:53 Соревнования по легкой атлетике среди работников МЧС прошли в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

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Соревнования по легкой атлетике среди спортивных коллективов подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС прошли на стадионе «Труд» в Подольске. В них участвовали около 100 человек.

Как рассказали в подмосковном МЧС, соревнования прошли среди мужчи и женщин в беге на дистанции 400 метров и среди мужчин на дистанции три тысячи метров.

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Лучшие результаты показали Елена Макарова из Подольска, Александр Гришаков из Люберец и Илья Симакин из Мытищ. Серебро получили Ирина Холова из Ступина, Алексей Кузовников и Андрей Тронин из Коломны. На третьей ступени пьедестала оказались Анастасия Белкина и Александр Яблонский из Коломны, а также Дмитрий Мартовский из Дубны.

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