Соревнования по легкой атлетике прошли во Фрязине

Во Фрязинском лесопарке прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Фрязинская верста». Сотни спортсменов различных возрастов и уровней подготовки объединились в спортивном празднике, чтобы испытать свои силы.

Программа соревнований была построена таким образом, чтобы каждый желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, смог найти себе подходящую дистанцию и почувствовать себя частью большого спортивного события. Участники соревновались в забегах на дистанцию 1,1 тысячу метров. На старт вышли юноши и девушки в категориях от 10 до 17 лет, а также взрослые мужчины и женщины.

«„Фрязинская верста“ — это не просто спортивные соревнования, это важная платформа для популяризации легкой атлетики, вовлечения молодежи в занятия спортом и укрепления здоровья населения», — сообщили организаторы.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами и памятными призами.