Соревнования по легкой атлетике пройдут в Чехове 7 июня

Традиционный турнир «Чеховская верста» пройдет на стадионе «Гидросталь» 7 июня в 11:00. Жителей Чехова приглашают принять участие в спортивном мероприятии.

Соревнования по легкой атлетике посвящены памяти Евгения Анищенко. Он оказал значительное влияние на развитие массового спорта в муниципальном округе Чехов.

Для мальчиков и девочек 2014 года рождения и младше, девушек, юниорок и женщин предусмотрена дистанция 534 метра, а для юношей и мужчин — дистанция 1068 метров.

Чтобы принять участие в спортивном мероприятии, необходимо подать заявку. В ней нужно указать фамилию, имя, год рождения и организацию участника. Принимают заявки в срок до 18:00 4 июня. Также при себе на состязаниях необходимо иметь допуск от врача.

Регистрация участников пройдет 7 июня с 9:30 до 10:30, после чего спортсменам дадут старт.