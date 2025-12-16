Соревнования по легкой атлетике памяти Виктора Каца прошли в Подольске

В двухдневных межрегиональных состязаниях приняли участие около 250 спортсменов из 25 муниципалитетов Подмосковья. Турнир посвятили памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Виктора Каца.

Организатор Светлана Арабаджева рассказала, что соревнования проводятся уже в 15-й раз и являются отборочными на первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. В этом году в программу двухдневного турнира к бегу на 60 метров, прыжкам в длину, бегу на 60 метров с барьерами добавили тройной прыжок.

По итогам соревнований победу в прыжках в длину одержали Святослав Кудякин, Ксения Большакова и Екатерина Кузьменко. В тройном прыжке среди юношей до 16 лет не было равных Вадиму Вихору, а среди девушек первенствовала Татьяна Чучелова.