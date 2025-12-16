Соревнования по легкой атлетике памяти Виктора Каца прошли в Подольске
В двухдневных межрегиональных состязаниях приняли участие около 250 спортсменов из 25 муниципалитетов Подмосковья. Турнир посвятили памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Виктора Каца.
Организатор Светлана Арабаджева рассказала, что соревнования проводятся уже в 15-й раз и являются отборочными на первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. В этом году в программу двухдневного турнира к бегу на 60 метров, прыжкам в длину, бегу на 60 метров с барьерами добавили тройной прыжок.
По итогам соревнований победу в прыжках в длину одержали Святослав Кудякин, Ксения Большакова и Екатерина Кузьменко. В тройном прыжке среди юношей до 16 лет не было равных Вадиму Вихору, а среди девушек первенствовала Татьяна Чучелова.
В беге на 60 метров среди девушек до 16 лет победила Злата Магницкая, среди юношей — Лев Кирин. У юношей до 18 лет лучшим стал Никита Мельников. В преодолении барьеров у юношей до 16 лет золотую награду выиграл Игорь Олейник.
Сильнейшие спортсмены в составе сборной представят Московскую область на первенстве ЦФО.