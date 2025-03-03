Соревнования по лазертагу прошли в Балашихе

На обновленном стадионе «Орион» в Балашихе прошли первые отборочные соревнования по спортивному лазертагу, собравшие сотни школьников. В состязаниях приняли участие 18 команд из дивизиона «Юг» Балашихинской школьной лиги.

С приветственным словом к участникам обратился председатель совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов. Он отметил, что эти соревнования посвящены 80-летию Великой Победы.

«В нашем округе, самом крупном муниципальном образовании России с населением 564 тысячи человек, осталось всего 27 живущих участников Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем возможность проводить такие мероприятия», — сказал депутат.

Организатор соревнований, президент межрегиональной общественной организации «Федерация спортивного лазертага» Сергей Просветов, добавил, что победители смогут принять участие в финале на кубок главы городского округа Балашиха, который состоится 19 апреля. «Этот вид спорта, который зародился в нашей стране, имеет большое будущее, и мы надеемся, что он станет любимым и для вас», — отметил Просветов.

Мероприятие также поддержало Балашихинское городское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» под руководством Сергея Яковлева. Ветераны помогли решить множество организационных вопросов и обеспечить награды для победителей.

В младшей возрастной категории 10-13 лет первое место заняла команда «Бравые кадеты» из школы № 6. Мальчики, одетые в тельняшки и камуфляж, показали впечатляющую игру, за что были тепло встречены зрителями на награждении.

Концепция Школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. Пилотный проект стартовал в Балашихе в 2023 году при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, охватывая такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. С осени 2024 года Единая школьная лига расширилась до 11 городов Подмосковья, и в Балашихе добавились новые творческие направления, включая КВН, танцы и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».