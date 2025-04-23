Соревнования по лапте пройдут в Одинцове 10 мая

Соревнования по лапте среди команд общеобразовательных учреждений пройдут в Одинцовском городском округе. Турнир стартует 10 мая на стадионе «Заречье».

В соревнованиях примут участие коллективы двух возрастных категорий: воспитанники начальной школы и ученики старшей. Программа соревнований начнется в 10:30 с официальной церемонии открытия турнира, а сами игры стартуют в 11:00.

Турнир проводится в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В лапте участвуют две команды. Цель игры — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. За каждую перебежку команде начисляются очки. Выигрывает команда, которая наберет больше очков за установленное время.