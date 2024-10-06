Соревнования по кросс-спринту прошли в Богородском округе

Недалеко от села Мамонтово Богородского округа прошли соревнования по кросс-спринту, в которых приняли участие 104 спортсмена и 17 команд в категории «родители-дети». Несмотря на дождливую погоду, участники проявили стойкость и мастерство на новом полигоне.

Одной из главных задач соревнований было умение быстро сориентироваться на незнакомой местности. Важно было не только бежать быстро, но и всегда понимать, где находишься, чтобы успешно пройти дистанцию.

На сложной дистанции с 18 контрольными пунктами победителем стал кандидат в мастера спорта Максим Чурсанов из группы «Спортивное ориентирование». Второе место занял Андрей Муханов, а третье — Алексей Кириллов из команды «Азимут».

На более простой дистанции с 11 контрольными пунктами лучшим оказался Михаил Похвалинский. Второе и третье места заняли Михаил Саламатин и Иван Демидов соответственно.

Первый старт сезона прошел успешно, и участники остались довольны соревнованиями. Даже непростые погодные условия не смогли испортить их планы и настрой. Спортсмены получили ценный опыт и наметили направления для дальнейшего улучшения своих навыков.

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