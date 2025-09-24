Соревнования по конному спорту прошли в Егорьевске

Конно-спортивный клуб Егорьевска стал площадкой для проведения осеннего бала — региональных квалификационных соревнований по конному спорту, которые собрали около 30 спортсменов разного возраста из Подмосковья. Это событие стало первым в истории округа столь масштабным турниром, привлекшим внимание как опытных спортсменов, так и молодых талантов.

Судейство на соревнованиях осуществляли специалисты всероссийской категории. Особой гордостью клуба является использование лошадей русских пород — вятской и мезенской, которые славятся своим спокойным темпераментом.

«Это был первый крупный турнир в Егорьевске с судьями всероссийской категории. Мы специально выбрали лошадей местных пород — они спокойные, с хорошими аллюрами, что особенно важно для детского спорта. Надеемся, что с их помощью привлечем больше молодежи к конному спорту», — отметила директор конно-спортивного клуба «Совиное гнездо» Елена Воронова.

Следующим событием станет осенний кубок по выездке, который запланирован на 11 октября. Организаторы ожидают участие спортсменов со всей Московской области.