Соревнования по конному спорту прошли в Химках

Муниципальные соревнования по конному спорту провели в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Воспитанники спортивной школы «Пони-спорт „Планерная“» завоевали медали всех трех достоинств.

Среди наездников, которые показали мастерство прыжков на пони через планки высотой до 30 сантиметров, Софья Старовойт стала серебряным призером первенства, София Дубровская получила бронзовую медаль.

Среди всадников, которые соревновались в преодолении препятствий высотой 40 сантиметров, победительницей стала Вера Крапивина, Мария Бедерина заняла почетную вторую ступень пьедестала, а бронзовую награду выиграла Надежда Крапивина.

В заездах с препятствиями высотой 60 сантиметров первые три места заняли Вера Чуватова, Дарья Киселева и София Колпакова.

«Поздравляем наших юных спортсменок! Они не только показали блестящий результат, опередив своих соперников, но и продемонстрировали настоящий спортивный характер, а также колоссальную волю к победе», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Помимо этого, на маршруте «2А» Алиса Алексеева заняла второе место. На маршруте «1Б» первое, второе и третье призовые места заняли Варвара Яковлева, Вера Чуватова и Нелли Голубкова. На маршруте «1Б», преодолев препятствия высотой 100 сантиметров, бронзу завоевала Елизавета Михеева.

Напомним, что конкур — это конный вид спорта, в котором наездники должны за короткий промежуток времени преодолеть дистанцию без штрафных очков, не сбивая при этом препятствия.

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