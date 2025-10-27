Соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

С 24 по 26 октября в Конькобежном центре «Коломна» проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. Состязания состоялись в рамках программы первого этапа Объединенной зоны I.

На турнире собралось около 200 спортсменов из разных уголков России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Смоленскую область, Республику Мордовию, Пензенскую область и Белоруссию.

Участниками соревнований стали юные спортсмены от 14 до 17 лет. Им предстояло показать свое мастерство на четырех дистанциях: два забега на 1500 метров, а также отрезки на 500 и 1000 метров. Помимо индивидуальных выступлений, программа включала зрелищную дисциплину— смешанную эстафету 2×2, где команды из двух девушек и двух парней преодолели дистанцию в 3 тысячи метров.

Для многих молодых спортсменов это соревнование стало своеобразным тест-драйвом перед большими всесоюзными стартами. Так, команда из Краснодарского края состояла из 16 спортсменов, прошедших интенсивную подготовку летом в условиях гор и побережья Черного моря. За неделю до старта ребята приехали в подмосковный город, чтобы адаптироваться к местным условиям катка и микроклимату.