Соревнования по кольцевым автогонкам пройдут в Волоколамске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:32 Соревнования по кольцевым автогонкам пройдут в Волоколамске фото: СМП РСКГ Российская серия кольцевых гонок

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Этап-открытие кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость состоится 11 мая в Волоколамском городском округе. На автодроме Moscow Raceway сойдутся сильнейшие гонщики страны, которым предстоит преодолеть дистанцию в 500 километров.

На старт выйдут около 20 сильнейших экипажей страны, представляющих такие команды, как: SMP Racing, X-Motorsport, YADRO Motorsport, «ШИШКОЙЛ», а также многие другие. Среди участников турнира будут звездные гонщики, среди которых выделяются экс-пилоты «Формулы 1» — Виталий Петров и Сергей Сироткин.

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Московскую область будут представлять: Виктор Шайтар (YADRO Motorsport), Кирилл Киракозов (BALCHUG RACING), Андрей Солуковцев (Искра Моторспорт), Николай Виханский (Балашихинский УЦ ДОСААФ РФ).

Прямая трансляция автогонки будет доступна на сайтах «Матч ТВ», Sportbox и «СМП Рэйсинг».

Первый этап Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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