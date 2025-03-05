Соревнования по киокусинкай прошли в Химках

Соревнования по киокусинкай провели в спортивной школе «Химки». Участие в них приняли 400 спортсменов.

Городской округ Химки представили каратисты из клуба Lion. Ребята доказали мастерство владения техникой киокусинкай и завоевали медали всех достоинств.

Чемпионкой состязаний стала Анастасия Чебонаш. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Милада Форина. Третье место заняли Рамзан Бахрамов и Даниел Шопронку.

Участниками соревнований стали 400 каратистов от четырех до 15 лет. Сразились спортсмены в различных категориях.

Отметим, что спорту в Химках уделяют особое внимание. Округ регулярно становится площадкой для международных и всероссийских соревнований. Готовятся местные спортсмены в специализированных школах и комплексах, которые оснащены комфортным и современным оборудованием.