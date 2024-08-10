Соревнования по киберхоккею в рамках Кубка Овечкина прошли в Мытищах

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Финалы сразу двух крупных турниров по киберхоккею — Liga Pro Major и Ovi Cyber Сup прошли в Мытищах. Виртуальный матчи состоялись в рамках Кубка Александра Овечкина.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителем турнира среди профессионалов стал Никита Кюеттиев. Ему удалось одолеть своего соперника Михаила Куприянова. Он забил решающую шайбу в ворота противника в овертайме. На третьем месте оказался Данил Зак.

Среди любителей выиграл Кубок Максим Мячев.  Второе место занял Матвей Тостоган, а третье — Артем Нестеров.

Награды победителям вручили Александр Овечкин вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым. Призовой фонд турниров Ovi Cyber Cup и Liga Pro Major составил 2,2 миллиона рублей.

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