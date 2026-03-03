Соревнования по художественной гимнастике прошли в Воскресенске

Юные спортсменки из Подмосковья и Рязанской области встретились на турнире «Зимняя сказка» в Воскресенске. Участие в состязаниях приняли 150 гимнасток.

Хозяйки соревнований показали достойные результаты. Воспитанницы местной спортивной школы завоевали 45 наград разного достоинства. Десять гимнасток поднялись на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами стали 16 участниц, бронзовыми — 19.

«Мы гордимся нашими гимнастками. Девочки проявили характер и мастерство. Такие старты помогают расти и двигаться вперед», — сказали тренеры команды.

Турнир собрал юных граций из Московской и Рязанской областей. Для многих участниц эти состязания стали важным этапом в спортивной карьере. Они смогли показать свои навыки и получить бесценный опыт выступлений.

Соревнования подарили зрителям настоящую зимнюю сказку. Яркие номера и грациозные движения гимнасток создали праздничную атмосферу в зале.