Соревнования по художественной гимнастике прошли в Видном

Во Дворце спорта «Видное» прошло V юбилейное первенство Ленинского городского округа по художественной гимнастике «Навстречу мечте». В спортивном событии приняли участие 70 детей из округа.

Организатор первенства и тренер Александра Морозова отметила, что данное мероприятие ежегодно проходит в округе. Более 200 детей принимают участие в первенстве, и уже не первый раз команды приезжают на соревнования.

По данным пресс-службы, всего в мероприятии приняли участие 230 спортсменок в возрасте от пяти до 14 лет. Ленинский округ представляли школы «Олимп» и «Ступени». Победители в каждой возрастной группе определялись по количеству набранных баллов. Всем участникам соревнований вручили медали, грамоты и призы в торжественной обстановке.

Тренер добавила, что для многих детей это первые соревнования сезона и не всегда получается все так, как хотелось бы, но работая над ошибками, необходимо стремиться к лучшим результатам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».