Соревнования по художественной гимнастике прошли в Солнечногорске

11 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялось открытое первенство городского округа Солнечногорск по спортивной гимнастике. В турнире приняли участие около 110 спортсменов в возрасте от четырех до 15 лет.

Среди участниц были не только представительницы Солнечногорска, но и гимнастки из Истры, Клина, Яхромы и других городов Подмосковья. Соревнования включали разрядную часть и фестивальную программу. Выступления проходили в разных возрастных категориях. Младшие участницы демонстрировали элементы без предмета и со скакалкой, а более старшие выступали с мячом, обручем и булавой.

«Художественная гимнастика — один из самых эстетичных, красивых и любимых видов спорта в нашей стране. Участницы из раза в раз поражают грацией, харизмой и мастерством, за которыми стоит упорная работа над собой. Спасибо Федерации художественной гимнастики Солнечногорска за высокий уровень организации, тренерам — за подготовку, а спортсменкам — за радость и удовольствие, которые они приносят с каждым выступлением», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Профессиональное жюри составили девять специалистов, которое возглавила судья всероссийской категории Наталья Максимовская. Эксперты оценивали выступления по нескольким критериям: артистизм, техника, трудность и исполнение.

«Спортсменам дают комплексные оценки, по результатам которых они выполняют либо не выполняют разряд. По количеству баллов распределяем места на пьедестале. У нас в первенстве мы награждаем всех, чтобы таким образом поощрить спортсменок», — отметила президент Федерации художественной гимнастики городского округа Солнечногорск Светлана Маевская.

Первенство проводится дважды в год — весной и осенью. По итогам двух туров формируется сборная команда муниципалитета для выступления на площадках более высокого уровня.