Сегодня 11:01 Соревнования по художественной гимнастике прошли в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Спортсмены

Подольск

Открытое первенство по художественной гимнастике состоялось в городском округе. В состязаниях приняли участие спортсменки из Подмосковья и разных городов России, в том числе из Тамбова и Махачкалы.

Судьи оценивали исполнение, артистичность и другие элементы. Победителям турнира вручили кубки, а призерам — медали и грамоты. Милана Сахарная из подольского клуба «Формула первых» завоевала первое место на соревнованиях. Сейчас гимнастка активно готовится к предстоящим межрегиональным стартам, которые пройдут в конце декабря в Подольске и Тамбове. Тренер спортсменки Анжелика Будехина отметила, что быть судьей на выступлениях собственной ученицы — особенный опыт.

«Волнительно и очень ответственно, потому что как тренер ты волнуешься за пределами площадки, а в качестве судьи нужно, конечно, убирать все волнения и думать о том, как честно и правильно отсудить свою ученицу и других гимнасток, чтобы борьба была честной», — поделилась тренер-преподаватель спортклуба «Формула первых».

Милана Сахарная посвятила художественной гимнастике уже 10 лет. Кропотливо готовилась к первенству, исправляла ошибки, слушала внимательно наставления преподавателя. Спортивную династию продолжает и младшая сестра Миланы, а старшая с радостью делится опытом, дает рекомендации, поддерживает и наставляет.