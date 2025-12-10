Соревнования по художественной гимнастике прошли в Подольске
Открытое первенство по художественной гимнастике состоялось в городском округе. В состязаниях приняли участие спортсменки из Подмосковья и разных городов России, в том числе из Тамбова и Махачкалы.
Судьи оценивали исполнение, артистичность и другие элементы. Победителям турнира вручили кубки, а призерам — медали и грамоты.
Милана Сахарная из подольского клуба «Формула первых» завоевала первое место на соревнованиях. Сейчас гимнастка активно готовится к предстоящим межрегиональным стартам, которые пройдут в конце декабря в Подольске и Тамбове. Тренер спортсменки Анжелика Будехина отметила, что быть судьей на выступлениях собственной ученицы — особенный опыт.
«Волнительно и очень ответственно, потому что как тренер ты волнуешься за пределами площадки, а в качестве судьи нужно, конечно, убирать все волнения и думать о том, как честно и правильно отсудить свою ученицу и других гимнасток, чтобы борьба была честной», — поделилась тренер-преподаватель спортклуба «Формула первых».
Милана Сахарная посвятила художественной гимнастике уже 10 лет. Кропотливо готовилась к первенству, исправляла ошибки, слушала внимательно наставления преподавателя. Спортивную династию продолжает и младшая сестра Миланы, а старшая с радостью делится опытом, дает рекомендации, поддерживает и наставляет.