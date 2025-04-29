Соревнования по художественной гимнастике прошли в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове отметили юбилей основания отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени Васильева. В честь этого события выступления показали спортсменки муниципального округа.

На торжественном открытии соревнований были почетные гости: начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального округа Чехов Елена Калуцкая, труженица тыла Лидия Тестоедова, председатель Чеховского отделения «Боевое братство» Валентин Мулярец и участник СВО Роман Балабаев.

Гости поздравили гимнасток, тренеров и родителей. Мероприятие началось с исполнения гимна России и продолжилось яркими выступлениями.

Красоту элементов, грацию и мастерство на ковре показали девушки из команд «Аленушки», «Золото в шоколаде», «Чехов МС-1», «Чехов МС-2», «Чехов 2014».