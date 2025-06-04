Соревнования по художественной гимнастике прошли в Чехове

В День защиты детей для юных спортсменок из муниципального округа Чехов провели соревнования. Участие приняли воспитанницы отделения художественной гимнастики.

Во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова» на спортивной арене состоялись состязания для отделения художественной гимнастики из спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева». Девушки продемонстрировали навыки, полученные на тренировках.

Турнир проходил в нескольких дисциплинах, включая групповые упражнения, индивидуальные программы и выступления кандидатов в мастера спорта. Каждый номер был уникальным и показывал мастерство гимнасток, их труд и преданность этому виду спорта.

Победители и призеры турнира получили медали, грамоты и призы. Для них провели торжественную церемонию награждения, которая стала финалом соревнований.