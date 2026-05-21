Соревнования по хоккею с шайбой прошли в Воскресенске

Открытое состязание среди любительских команд «Тигры на льду» состоялось 20 мая уже в девятый раз. Почти три месяца 192 юных хоккеиста из 10 школьных коллективов боролись за победу на льду спортивных комплексов «Горняк» и «Химик».

Победителем в обеих возрастных категориях — младшей и старшей — стала команда школы «Сфера». Награды вручали заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью администрации муниципалитета Михаил Бахтов. Также отметили лучших игроков турнира.

Автор идеи соревнований Сергей Слепов подчеркнул, что турнир организован при поддержке «Единой России» и направлен на приобщение юных жителей к спорту, сохранение и развитие добрых традиций детских состязаний.

Хоккей с шайбой остается одним из самых любимых видов спорта в Воскресенске, и для большинства участников выход на профессиональный лед стал важным и запоминающимся событием.