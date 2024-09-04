Боец ММА Джефф Монсон открыл соревнования по хоккею в Чехове

Соревнования на Кубок главы городского округа Чехов по хоккею начались 3 сентября. Боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон дал старт турниру на торжественной церемонии открытия.

Турнир на Кубок главы городского округа проходит в Ледовом дворце в Чехове. Актриса Надя Ручка, заслуженный артист России Аскар Абдразаков и легендарный боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон приехали на торжественную церемонию открытия.

Сразу после официальной части на лед вышли «Гранит-Чехов» и «Полет» из Рыбинска. За первое место также поборются «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, сборные «Хорс-Подольск» и «Воевода» из Подольска, а также «Калуга».

Вход на игры бесплатный. Расписание публикуют в официальном аккаунте хоккейной команды «Гранит-Чехов».

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