Соревнования по грэпплингу прошли в Истре

В «Арене-Истра» состоялся турнир по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг». В нем участвовало более 50 борцов из Московской области.

Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки. Борьбу вели как в стойке, так и в партере. Каждый поединок турнира был отмечен бескомпромиссной волей к победе и яркой техникой.

Истринские спортсмены показали неплохие результаты: девять борцов завоевали золотые награды, шесть — серебряные и еще девять участников из Истры взяли бронзу.

Организаторы турнира подчеркивают, что соревнования объединили борцов всех направлений, представленных в клубе. Именно это способствует развитию и популяризации грэпплинга в регионе.

Особую благодарность организаторы выразили тренеру по грэпплингу Алексею Николаеву — за весомый вклад в подготовку участников и всестороннюю поддержку команды.