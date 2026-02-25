Соревнования по греко-римской и вольной борьбе прошли в Химках

В спортивном комплексе «Юность» состоялись состязания среди юных борцов спортшколы «Виктория» 10–11 лет. Почти 70 участников показали свои навыки в греко-римской и вольной борьбе.

Лучшим борцом турнира стал Роман Макраусов. Полина Воронцова завоевала приз зрительских симпатий, а Эрзат Суйунбеков получил награду за безупречную технику.

Одновременно в «Тридцать первой школе» прошел турнир по вольной борьбе с участием спортсменов из Москвы, Московской и Тверской областей. Встретились команды Химок («Альбаго»), Подрезково, Красногорска, Москвы («Меркурий», ЦСКА), Мытищ, Новозавидово и Новогорска.

Кульминацией стал мастер-класс от заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона страны и Кубка мира Минатуллы Даибова. Юные спортсмены узнали секреты мастерства от легендарного борца.

Химчане проявили себя и на международной арене. Тигран Багдасарян из «Альбаго» завоевал серебро на турнире ко Дню защитника Отечества в Белоруссии.

В химкинских спортивных школах и секциях борьбой занимаются более 400 ребят. Четверо химчан в 2026 году вошли в сборную Подмосковья и прошли отбор на первенство России. В 2025 году на базе ФОК «Юбилейный» успешно прошли два международных турнира.