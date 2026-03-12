Соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Луховицах

Округ станет центром притяжения для сильнейших борцов Центральной России. На коврах местного спорткомплекса 21 марта развернется открытый турнир Московской области по греко-римской борьбе — событие, которое уже давно стало доброй традицией в спортивном календаре региона.

Организатором состязаний выступает Луховицкая спортивная школа, подготовившая базу для приема атлетов высокого уровня. Ожидается, что за звание лучших сразятся около ста борцов. Конкуренцию представителям подмосковных округов составят команды из Москвы, а также гости из соседних областей — Рязанской и Тульской.

«Такое межрегиональное представительство гарантирует зрелищные схватки и высокий накал спортивных страстей, ведь греко-римская борьба — это спорт, требующий не только физической мощи, но и выверенной тактики. Турнир несет в себе не только спортивную, но и важную патриотическую миссию. Он посвящен памяти тех, кто отдал свои жизни в локальных войнах и конфликтах. Особое место в программе отведено памяти гвардии лейтенанта Российской армии Павла Сергеевича Гаврилова», — сообщили организаторы.

Праздник спорта и мужества пройдет в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». Адрес: Луховицы, улица Островского, владение 20, строение 1. Вход свободный.