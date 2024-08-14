Соревнования по гражданской обороне прошли на стадионе «Энергия» в Шатуре

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура

Команды коммунальных служб, полиции, медучреждений, пожарно-спасательного гарнизона и местной ГРЭС выступили на соревнованиях по гражданской обороне в Шатуре. Они прошли на стадионе «Энергия».

Лучшую команду по обеспечению мероприятий гражданской обороны определили на состязаниях в Шатуре. На открытии состязаний прошло показательное выступление пожарных. Далее команды приступили в выполнению заданий. Так, медики оказали первую помощь пострадавшему, коммунальщики на время монтировали и демонтировали водопроводную трубу, полицейские обследовали почву на радиацию, энергетики выполняли задания по химической и радиационной защите, а специалисты дорожного хозяйства и благоустройства развернули полевую кухню.

В общем командном зачете третьей стала команда МВД «Шатурский», второе место заняла команда психиатрической больницы № 8, а лучшими на этот раз стали представители ГРЭС. Победителям и призерам вручили грамоты и кубки, а участникам — благодарственные письма от администрации округа.

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