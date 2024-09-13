Соревнования по городскому ориентированию прошли в Коломне

Областное соревнование по городскому духовно-историческому ориентированию «Ратная слава Подмосковья» для людей с ограниченными возможностями прошло 12 сентября в Коломне. В мероприятии участвовали десять команд из разных городов, включая Коломну, Домодедово, Луховицы, Можайск и другие.

Соревнование организовал Комплексный центр соцобслуживания «Коломенский» при поддержке молодежной организации «Ковчег» и ДО «Одиссея» для популяризации спортивного ориентирования как метода социальной реабилитации.

Командам было необходимо пройти маршрут с 15 контрольными пунктами по историческим объектам Коломенского кремля. Все они получили дипломы и памятные подарки.

Программа включала мастер-классы по ориентированию, стрельбу из лука и концерт творческих коллективов.

Организаторы приглашают всех любителей туризма и истории присоединиться к коллективу для обучения и самореализации.

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