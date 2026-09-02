Соревнования по городошному спорту прошли в микрорайоне Губернский в Чехове

В микрорайоне Губернский в Чехове на баскетбольной площадке прошли соревнования по игре в «Городки». Участниками стали дети и взрослые, для которых организовали тренировочные броски и эстафету.

Педагоги школы № 10 Наталья Попова и Лариса Щербакова организовали мероприятие при поддержке управляющей компании «СтартСтрой+», которая нанесла разметку и помогла разместить баннер с основными фигурами.

Организаторы напомнили участникам правила игры, провели разминку и серию тренировочных бросков. В эстафете дети на скорость строили городошные фигуры «Звезда», «Артиллерия» и «Пулеметное гнездо». Сначала соревновались дети, разделившись на три команды. Для взрослых провели отдельный турнир, где каждый демонстрировал меткость и ловкость. Победителям вручили грамоты, сладкие призы и сувениры.

«Мы решили продемонстрировать нашим жителям, что настоящий русский спорт может обойтись без дорогих тренажеров и фитнес-клубов. Нужны только ровная площадка, набор рюх и бита. Игра „Городки“ кажется простой, но требует идеальной координации, глазомера и физической силы. Для нас было принципиально важно собрать за одной линией старта детей и взрослых. Совместная физическая активность объединяет гораздо сильнее, чем сидение перед телевизором. Мы возрождаем культуру здорового досуга», — отметила Наталья Попова.

В округе работает клуб любителей городошного спорта «Чеховские чайки».