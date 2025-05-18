Соревнования по городошному спорту прошли в Чехове

В Чехове прошли соревнования по городошному спорту среди воспитанников детских садов — 11 команд из шести дошкольных образовательных учреждений. Турнир проводится ежегодно при поддержке РОО «Московской областной Федерации городошного спорта».

Турнир проводится в Чехове в десятый раз. Команды состоят трех мальчиков и трех девочек.

«Самые почетные участники нашего соревнования — это вы, ребятки, для которых городошный спорт стал самым близким. С каждым годом все больше и больше команд принимают в нем участие, и это здорово», — сказала заместитель начальника управления образования Наталия Петрова.

В турнире победила команда «Сила» детского сада при школе № 9. Второе место заняла команда «Меткие стрелки» того же отделения, а третье — «Крепыши» из лицея № 4.

«Мы продолжаем все наши традиции, мы развиваем городошный спорт, мы хотим, чтобы он развивался по всем дошкольным организациям, поэтому мы каждый год усиленно готовимся к этим соревнованиям. Последние три недели была сложная и серьезная тренировка», — прокомментировала тренер-преподаватель школы № 9 Галина Никитенкова.

Этот вид спорта планируют и дальше развивать в Чехове.

«Более 10 лет наша федерация развивает программу „Городки для дошкольников“ — это специальная программа, где подготовлен инвентарь, мы проводим обучение инструкторов в детских садах, проводим обучающие семинары областные, региональные, более 10 лет ведется эта работа. И уже во многих садах городки преподают, как дополнительные занятие по физкультуре», — прокомментировала председатель федерации городошного спорта Московской области Мария Скобин.