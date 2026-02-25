Соревнования по горным лыжам прошли в Химках

В Химках на горнолыжной базе «Родина» состоялись традиционные соревнования Спортивной школы по зимним видам спорта. В стартах приняли участие ребята в возрасте от семи до 15 лет.

На трассах встретились около 50 юных спортсменов — от начинающих до обладателей спортивных разрядов.

В дисциплине «слалом-гигант» лучшие результаты показали: Эя Бирюкова, Алиса Юнусова и София Петухова — среди девочек; Арсений Пчелинцев, Андрей Столяров и Петр Дерунов — среди мальчиков.

Победителей и призеров наградили памятными подарками. Главный судья соревнований Ольга Дьякова отметила растущую популярность горных лыж: вслед за детьми на склоны все чаще выходят их родители.

Химки сохраняют богатые традиции развития зимних видов спорта. Ключевую роль в подготовке атлетов играет Спортивная школа по зимним видам спорта, открытая в 1996 году. В 2002–2004 годах учреждение признавалось лучшим в Московской области.