Соревнования по горным лыжам для детей с ОВЗ проведут в Красногорске 5 марта

Семейные инклюзивные соревнования для семей с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья «Горка Мечты-2026» проведут 5 марта. Состязания состоятся в Красногорске.

Соревнования станут подведением итогов занятий в рамках проекта «Крепкое плечо: программа комплексной реабилитации для детей и молодежи с ОВЗ и пап, основанная на поддержке и взаимопонимании». Организатором мероприятия выступит организация «Лига Мечты. Подмосковье. Комплексная социокультурная и спортивная реабилитация личности».

В общей сложности в них примут участие девять семей из Красногорска, Воскресенска и Мытищ.

Мероприятие состоится по адресу: Красногорск, улица Карбышева, владение 33, горнолыжный курорт «Черневская горка».

Регистрация участников начнется в 10:00, показательные выступления запланированы на 11:30, а церемония награждения — на 13:00.