Соревнования по голболу среди спортсменов с ОВЗ завершились в Мытищах

В спорткомплексе «Строитель» в Мытищах прошли соревнования по голболу для спортсменов с нарушением зрения. Победила команда из Королева «Наш Мир», серебро у «Подмосковья», на третьем месте — мытищинский «Авангард».

Продолжается Всероссийский летний спортивный марафон «Сила России». Организаторами состязаний по голболу среди лиц с нарушением зрения в рамках спортивного марафона в Мытищах стали активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Голбол — динамичная и захватывающая игра для спортсменов с нарушением зрения.

В соревнованиях участвовали шесть команд: «Наш Мир» из города Королев, мужская сборная команда «Подмосковье», «Авангард» из Мытищ, юношеская команда «Подмосковье», Всероссийское общество слепых из Пушкино, «Мир спорта „Сталь“» из города Электросталь.

«Сегодня мы смогли увидеть волю к победе людей, которые и так победители! Они смогли приехать в наш город и принять участие в соревнованиях. Хочу пожелать всем участникам успеха, вы молодцы!» — сказал председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов.

Первыми стали спортсмены команды «Наш Мир» из Королева, второе место у «Подмосковья», на почетном третьем месте — «Авангард».

Все желающие могут поучаствовать во Всероссийском спортивном марафоне «Сила России»: на сайте проекта необходимо записаться на тренировку.

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