Соревнования по гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 19:05 Соревнования по гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине Пресс-служба администрации городского округа Ступино

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Вторая часть соревнований по художественной гимнастике «Мартовская капель» состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» в Ступине. Команды из 15 городов России продемонстрировали навыки в индивидуальных и групповых программах.

Старший тренер отделения художественной гимнастики спортивной школы «Прогресс-Смена» Ирина Просветова рассказала, что «Мартовская капель» — это традиционные соревнования по художественной гимнастике. Они проходят в 30-й раз.

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Это областные соревнования, имеющие статус квалификационных, с выполнением разрядов. Воспитанницы ступинской спортивной школы «Прогресс-Смена» поборолись за получение новых разрядов, так как среди выступающих девушек много кандидатов в мастера спорта.

Победителям и призерам соревнований вручили медали, грамоты и призы.

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